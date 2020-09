Ρεθύμνου

Εφτά φυτείες χασίς “ξερίζωσε” η ΕΛ.ΑΣ. (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως και που εντοπισθηκαν. Κατασχέθηκαν συνολικά 429 δενδρύλλια κάνναβης.

Χασισο-φυτεία "μαμούθ" εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχές των Δήμων Μυλοποτάμου και Ανωγείων. Συνολικά εφτά φυτείες, όπου κατασχέθηκαν συνολικά 429 δενδρύλλια κάνναβης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης καθώς και εφαρμογής ειδικού σχεδίου εξερευνήσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης οργανώθηκε την Τετάρτη το πρωί συντονισμένη επιχείρηση εξερεύνησης στην ευρύτερη περιοχή των παραπάνω Δήμων.

Στην επιχείρηση αυτή, συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης, αστυνομικοί των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου και Αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Ρεθύμνου, με την εναέρια συνδρομή ελικοπτέρου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν εφτά φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης σε ορεινές και δασώδης περιοχές των παραπάνω Δήμων, όπου καλλιεργούντο επιμελώς και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους συνολικά τετρακόσια είκοσι εννέα (429) δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 3,5 μέτρων στο στάδιο της ανάπτυξης τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Τα ανωτέρω δενδρύλλια κατασχέθηκαν μαζί με πλήθος πειστηρίων που βρέθηκαν κατά την εξερεύνηση στους χώρους των φυτειών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης.