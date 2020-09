Πρέβεζα

Φωτιά σε ιστιοφόρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φλέγεται σκάφος στην Πρέβεζα. Οι καπνοί είναι ορατοί από την παραλία.

Πυρκαγιά από άγνωστη αιτία εκδηλώθηκε σε ιστιοφόρο σκάφος σημαία Σουηδίας, στη θαλάσσια περιοχή έξω από τη μαρίνα Ακτίου στην Πρέβεζα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας ο μοναδικός αλλοδαπός επιβαίνων εξήλθε στη ξηρά με βοηθητικό σκάφος καλά στην υγεία του. Στο σημείο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η φωτιά βρίσκεται πλωτό του λιμενικού, κλιμάκιο του Πυροσβεστικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος.

Βίντεο: mypreveza