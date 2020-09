Τρίκαλα

Κορονοϊός - Τρίκαλα: Κρούσματα σε γυμνάσιο και βρεφονηπιακό σταθμό

Ανησυχία στα Τρίκαλα για τα κρούσματα κορονοϊού σε γυμνάσιο και βρεφονηπιακό σταθμό. Σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση.

Με απολύμανση και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, αντιμετωπίζονται κρούσματα του κορονοϊού σε εκπαιδευτικές μονάδες στα Τρίκαλα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, βεβαιώθηκε κρούσμα σε εργαζόμενο σε βρεφονηπιακό σταθμό, καθώς και σε ένα γυμνάσιο εντός της πόλης των Τρικάλων.



Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στη Λέσχη 97,6 το πρωί της Τρίτης ο δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου “ο Δήμος Τρικκαίων από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε συνεχή σε επαφή με τον ΕΟΔΥ, εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Με πιστή τήρηση των προβλεπομένων, των νόμων, των πρωτοκόλλων, έγινε ήδη από το πρωί της Τρίτης, απολύμανση στους χώρους του σχολείου και του βρεφονηπιακού σταθμού. Επίσης γίνεται πρόσθετη ιχνηλάτηση και ειδοποιήθηκαν οι γονείς – κηδεμόνες, οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό των δύο μονάδων”.





Ο βρεφονηπιακός σταθμός θα παραμείνει κλειστός για 14 ημέρες, ενώ και στο γυμνάσιο ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.



Με νεότερες οδηγίες του ΕΟΔΥ θα τηρηθεί κάθε πρωτόκολλο σχετικά με τη λειτουργία των δύο μονάδων.



Ο αντιδήμαρχος Παιδείας Ακης Αναστασίου βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στις δύο μονάδες, επιβλέποντας την υλοποίηση των εφαρμοζόμενων μέτρων.





Ο Δήμος Τρικκαίων και οι υπηρεσίες του βρίσκονται συνεχώς σε εγρήγορση και ειδικά για τα σχολεία, συνεχίζεται η τήρηση όλων των μέτρων για την ασφαλή λειτουργία τους. Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας, αντισηπτικά, συνεχής σχολαστική καθαριότητα, εργασίες στους περιβάλλοντες χώρους, συνθέτουν το φάσμα μέτρων για την ασφάλεια όλης της σχολικής κοινότητας.



