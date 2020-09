Λάρισα

Ιερέας χτύπησε τη σύζυγο και την κόρη του

Στα δικαστήρια, μέσω του νοσοκομείου, κατέληξε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Στο νοσοκομείο κατέληξε μία παπαδιά, όταν ο ιερέας σύζυγός της χτύπησε την ίδια και μία από τις κόρες του.

Το περιστατικό, που έλαβε χώρα στη Λάρισα, κατέληξε στα δικαστήρια της πόλης, αφού οι δύο γυναίκες κατήγγειλαν τον ιερέα.

Η ενήλικη κόρη είχε καβγά με τον πατέρα της, όταν εκείνος, σύμφωνα με την καταγγελία, χειροδίκησε σε βάρος της ίδιας και της μητέρας της.

Η σύζυγος του ιερέα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ η Αστυνομία συνέλαβε τον ίδιο.

Η γυναίκα και η κόρη της, μία μέρα αργότερα, κατέθεσαν στο δικαστήριο, ζητώντας την καταδίκη του συζύγου και πατέρα, ο οποίος με τη σειρά του αρνήθηκε τις κατηγορίες για ξυλοδαρμό, σημειώνοντας ότι έχει δικαίωμα να «μαλώσει» το παιδί του.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι «την έπιασε από το αυτί».

«Βρείτε τα με πιο ήρεμο τρόπο, όχι με τη βία» παρενέβη η πρόεδρος τους Δικαστηρίου, με την εισαγγελέα της έδρας να προτείνει την ενοχή του παπά. Τελικά το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας καταδίκασε τον ιερέα με συνολική ποινή φυλάκισή ενάμισι έτους, αλλά με τριετή αναστολή. Με τον ιερέα να κοιτάζει απορημένος, μία προς το Δικαστήριο και μία προς τη γυναίκα του και την κόρη του για να αναρωτηθεί φωναχτά, λέγοντας «δηλαδή εγώ τώρα θα πάω φυλακή;».

Ο ιερέας αφέθηκε ελεύθερος τελικά με τον όρο ότι θα πρέπει να αναζητήσει τη συνδρομή κοινωνικών υπηρεσιών, μέσω συνεδριών με κοινωνικό λειτουργό, επειδή – όπως διευκρίνισε και η πρόεδρος στον απορημένο ιερέα – «υπάρχει ένταση στην οικογένειά σας και δεν τη χειρίζεστε σωστά, πρέπει να αναζητήσετε βοήθεια» παραπέμποντας σε ειδικούς.

Πηγή: eleftheria.gr