Κέρκυρα

Χτυπούσε την πρώην του έξω από το σχολείο του παιδιού τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ έχει προκαλέσει η άγρια επίθεση ενός άνδρα σε βάρος της μητέρας του παιδιού του, μπροστά στα μάτια παιδιών και γονέων.

Ένα απερίγραπτο σκηνικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας έξω από το 10ο Δημοτικό Σχολείο στο Κανόνι της Κέρκυρας, όταν ένας 45χρονος επιτέθηκε στην πρώην σύζυγό του.

Το περιστατικό κακοποίησης έγινε μπροστά στα μάτια δεκάδων γονέων αφού τελείωσε ο Αγιασμός. Ο άνδρας πλησίασε την πρώην σύζυγο του, που βρισκόταν μαζί με άλλους γονείς έξω από τα κάγκελα του σχολείου του παιδιού τους.

Ο άνδρας, σύμφωνα με μαρτυρίες στα social media, ξεκίνησε από λεκτική και κατέληξε σε σωματική βία εναντίον της πρώην συζύγου του, μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων που κοιτούσαν σοκαρισμένοι ενώ στην μέση για να τους χωρίσουν μπήκαν κάποιες γυναίκες σύμφωνα με πληροφορίες.

Η Αστυνομία επιβεβαιώνει ότι η 40χρονη γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό και κατέθεσε μήνυση εναντίον του πρώην συζύγου και πατέρα του παιδιού, για ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση. Σχηματίστηκε δικογραφία και ο άνδρας αναζητείται.

Πηγή: corfunewstv.gr