Πρέβεζα

Φωτιά στην Πρέβεζα

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από γης και αέρος.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς το πρωί, σε δασική έκταση στη Φιλιππιάδα, Πρέβεζας.

Στο σημείο επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν και δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη.