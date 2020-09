Πρέβεζα

Πυροβολισμοί σε συμπλοκή στη Μυρσίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη, που πυροβόλησε δύο άτομα.

Συμπλοκή με πυροβολισμούς σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Μυρσίνη της Πρέβεζας.

Όπως μεταδίδει το PrevezaNews.gr, υπάρχουν δύο σοβαρά τραυματίες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως αφορμή για το επεισόδιο αποτέλεσαν προσωπικές διαφορές.

Στη συμπλοκή ενεπλάκησαν τρεις άνδρες, εκ των οποίων οι δύο είναι αδέρφια.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο ένας εκ των αδερφών πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο. Σοβαρά τραυματίστηκαν ο αδερφός του στην κοιλιακή χώρα και ο τρίτος εμπλεκόμενος, ιδιοκτήτης καφενείου, στο κεφάλι.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πρέβεζας με τον δεύτερο να βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Στο χωριό βρέθηκε ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Ο δράστης διέφυγε και η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.