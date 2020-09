Καρδίτσα

“Ιανός”: πάνω από 210.000 στρέμματα κάτω από το νερό στον θεσσαλικό κάμπο

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, στη διάρκεια του καταστροφικού περάσματος του Μεσογειακού Κυκλώνα «Ιανού», βύθισαν τεράστιες αγροτικές και αστικές εκτάσεις κάτω από τόνους νερού...

Πάνω από 210.000 στρέμματα ήσαν οι πλημμυρισμένες εκτάσεις του Νομού Καρδίτσας την Κυριακή, όπως τις κατέγραψε ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Sentinel-2, περίπου δύο ημέρες μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα και αφότου ένα μέρος των υδάτων είχε ήδη υποχωρήσει, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

Οι πολύωρες ισχυρές βροχοπτώσεις στην Πίνδο και στον θεσσαλικό κάμπο, κατά τη διάρκεια του καταστροφικού περάσματος του Μεσογειακού Κυκλώνα «Ιανού», βύθισαν τεράστιες αγροτικές και αστικές εκτάσεις κάτω από τόνους νερού προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που παρέχουν οι μετεωρολογικοί δορυφόροι, σημαντική ήταν επίδραση του «Ιανού» στις θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας στο Ιόνιο και ιδιαίτερα στις περιοχές όπου ο κυκλώνας βρέθηκε κατά τη φάση της μεγαλύτερης ισχύος του. Μεταξύ 15/9 και 20/9 οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας στη δυτική Ελλάδα υποχώρησαν έως και κατά τρεις βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, τα επικαιροποιημένα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης του «Ιανού» μεταξύ Πέμπτης και Κυριακής, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, εμφανίζονται στο Περτούλι (317 χιλιοστά), στο Μουζάκι (274), στη Μυρίκη Καρπενησίου (224) και στην Καρδίτσα (213).