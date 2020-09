Κεφάλλονια

Ο ΑΝΤ1 στο Φισκάρδο που “μετρά τις πληγές του” από την κακοκαιρία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματικές μαρτυρίες για την ώρα της θεομηνίας και την διάσωση ανθρώπων. Μεγάλες οι καταστροφές σε επιχειρήσεις και σπίτια.