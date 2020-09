Αιτωλοακαρνανία

“Φούσκωσε” το ρέμα και πλημμύρισε η Στράτος (εικόνες)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στο δήμο της Στράτου η σφοδρή καταιγίδα.

Προβλήματα προκάλεσε στη Στράτου Αγρινίου η πρωινή κακοκαιρία, αφού το ρέμα στα όρια του χωριού «έσπασε» προκαλώντας καταστροφές.

Το ρέμα έκτασης 5-7 χιλιομέτρων φούσκωσε, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοικίες, επιχειρήσεις και η Εθνική Οδός.

Στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος της Στράτου, όπου σημειώθηκαν οι πλημμύρες, η κίνηση των οχημάτων διεξαγόταν με δυσκολίες και σχηματίστηκαν ουρές.

Στην περιοχή έσπευσε βεβαίως μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστική για τις αντλήσεις υδάτων ενώ κινητοποιήθηκαν και στελέχη της περιφερειακής και δημοτικής αρχής με τον περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη και τον δήμαρχο Γιώργο Παπαναστασίου να μεταβαίνουν στη Στράτο.

