Βάφτηκε… με αίμα η άσφαλτος

Χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών για να ανασύρουν νεκρό από τα συντρίμμια έναν 40χρονο. Στο νοσοκομείο πατέρας και γιός.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στον δρόμο Λαμίας - Λιβαδειάς, στο ύψος της γέφυρας του χωριού, Δαύλεια.

Δυο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα πλαγιομετωπικά, όταν ο ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να εμβολιστεί από το άλλο αυτοκίνητο.

Νεκρός απεγκλωβίστηκε ένας 40χρονος άνδρας -ο ένας εκ των δύο οδηγών- από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, μέσα από την άμορφη μάζα σιδερικών, που είχε μετατραπεί το αυτοκίνητό του.

Από το άλλο όχημα απεγκλωβίστηκαν δυο τραυματίες, πατέρας και γιος από τη Λιβαδειά, ηλικίας 64 και 33 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί η Τροχαία Λιβαδειάς.