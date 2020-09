Θεσσαλονίκη

Αιματηρή συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη

Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα επί της οδού Μακεδονικής Αμύνης, στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο ένας άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Αστυνομικοί, που έφτασαν στο σημείο της συμπλοκής, προχώρησαν σε προσαγωγές, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και δεν μετατράπηκαν σε συλλήψεις.