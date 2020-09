Θεσσαλονίκη

Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε… οπλοστάσιο

Σε κατασχέσεις προχώρησαν οι Αρχές. Ποιά τα ευρήματα που εντοπίστηκαν.

Μίνι οπλοστάσιο εντόπισαν οι Αρχές, στο σπίτι ενός 69χρονου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το οπλοστάσιο, το οποίο έκρυβε στην οκία του, εντοπίστηκε από 81χρονο συγγενή του, ο οποίος και ενημέρωσε την αστυνομία. σύμφωνα με το thestival.gr.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

2 σπαθιά,

23 αεροβόλα,

4 πιστόλια κρότου και

22 αεροβόλα replica

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Επιπλέον, από την παραπάνω υπηρεσία κατασχέθηκαν χθες και 2 πιστόλια, τα οποία εντοπίστηκαν σε οικία 59χρονης γυναίκας, στο κέντρο της πόλης.