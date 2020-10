Ηλεία

Φωτιά σε σπίτι: Πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν οι ένοικοι (βίντεο)

Έγινε παρανάλωμα του πυρός, πριν προλάβουν να φθάσουν στο σημείο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου, το απόγευμα της Παρασκευής, μετά από κλήση για πυρκαγιά σε διώροφη οικία, στον Άγιο Ηλία.

Ο δεύτερος όροφος του σπιτιού, καθώς και η σκεπή, κάηκαν ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το PatrisNews, η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα. Ευτυχώς παρότι οι ένοικοι του σπιτιού βρίσκονταν εντός του, δεν κινδύνεψε κανείς, αφού πρόλαβαν έγκαιρα να βγουν από αυτό.

Φωτογραφίες/Βίντεο: patrisnews.com και ilialive.gr