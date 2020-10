Ζάκυνθος

Μεγάλη φωτιά στη Ζάκυνθο (βίντεο)

Με επίγεια και εναέρια μέσα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη για να τη θέσουν υπό έλεγχο. Εξετάζεται η εκκένωση οικισμού.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Βολίμες της Ζακύνθου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες αερομεταφερόμενων πεζοπόρων τμημάτων. Στη “μάχη” με τις φλόγες ρίχτηκαν επίσης έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Πρέπει να σημειωθεί πως στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, που δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προληπτικής εκκένωσης οικισμού.

Βίντεο: Ημέρα Ζακύνθου