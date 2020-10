Ημαθία

Αυτοκίνητο έπεσε σε σπίτι και έσπειρε τον τρόμο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον απόλυτο τρόμο βίωσαν ένοικοι ενός σπιτιού όταν ένα αυτοκίνητο "προσγειώθηκε" στην αυλή τους. Οι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος είναι σοκαριστικές.

Τρομακτικό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, στην Βέροια, όταν ΙΧ βγήκε εκτός δρόμου και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού στην περιοχή της Μπαρμπούτας.

Ήταν λίγο μετά τις 23:00 όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να σπάσει τις προστατευτικές μπάρες που υπήρχαν στην γέφυρα και να προσγειωθεί σε αυλή σπιτιού στον κάτω δρόμο.

Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού ακούγοντας τον δυνατό θόρυβο, βγήκαν έντρομοι από το σπίτι και αντίκρισαν ένα αυτοκίνητο να έχει προσγειωθεί στην αυλή τους, με το πίσω μέρος μάλιστα να βρίσκεται στα κάγκελα του μπαλκονιού. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν ήταν κάποιος από τους ενοίκους στην αυλή.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε σοβαρά και κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα, ενώ ήταν και τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς αν έφευγε εκτός δρόμου ελάχιστα μέτρα πιο κάτω, θα κατέληγε στο ποτάμι.

Αμέσως στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον οδηγό και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο, η Τροχαία Βέροιας και η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Πηγή: veriotis.gr