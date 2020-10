Θεσσαλονίκη

Βίντεο - ντοκουμέντο από ληστεία σε πολυκατάστημα

Καρέ - καρέ το... τέταρτο "χτύπημα" των ληστών στο ίδιο πολυκατάστημα.

Στο έλεος διαρρηκτών έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια πολυκατάστημα στη δυτική Θεσσαλονίκη. Μόνον φέτος, οι θρασύτατοι ληστές έχουν χτυπήσει το πολυκατάστημα τέσσερις φορές, η τελευταία εκ των οποίων πριν από πέντε ημέρες, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον πέντε άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, σταματούν με ΙΧ όχημα μπροστά στο πολυκατάστημα. Με φακούς και... σύνεργα, ανοίγουν το πολυκατάστημα και καταφέρνουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να αποσπάσουν γεωργικά εργαλεία αξίας άνω των 3.000 ευρώ από σχετική αντιπροσωπεία. Αμέσως μετά εξαφανίζονται με τη λεία τους.

Οι ιδιοκτήτες, όπως γράφει το voria.gr, εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τις συνεχόμενες διαρρήξεις, καθώς το πολυκατάστημα διαθέτει συναγερμό, γκαραζόπορτες με ενισχυμένο γυαλί, κουρτίνες κίνησης, κάμερες, καθώς και μπάρες στη βιτρίνα του.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για σημείο με μηδενικό φωτισμό, παρότι παράδρομος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών και ουσιαστικά είσοδος της πόλης από τη δυτική της πλευρά.