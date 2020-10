Θεσσαλονίκη

Εμπρησμός αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη

Στις φλόγες δύο αυτοκίνητα τα ξημερώματα. Προανάκριση και για τις δύο περιπτώσεις διενεργεί η Πυροσβεστική.

(φωτό αρχείου)

Φωτιά σε δύο αυτοκίνητα εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πρώτη σημειώθηκε γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα στην οδό Ολυμπιάδος, όπου έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ στο φλεγόμενο όχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Τρεις ώρες αργότερα προκλήθηκε φωτιά σε δεύτερο αυτοκίνητο, αυτή τη φορά στην Πολίχνη, επί της οδού Αγίας Λαύρας. Σ’ αυτή την περίπτωση επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ στο όχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Προανάκριση και για τις δύο περιπτώσεις διενεργεί η Πυροσβεστική.