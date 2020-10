Αχαΐα

Συνελήφθησαν την ώρα που ξεφόρτωναν 6.000 πακέτα με λαθραία τσιγάρα

Τις ποσότητες μετέφεραν τρεις άνδρες, που έπεσαν στα “δίχτυα” της Αστυνομίας.

(φωτογραφία αρχείου)

Μεγάλες ποσότητες λαθραίων καπνικών προϊόντων μετέφεραν τρεις άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι άνδρες της Ασφαλείας Πατρών, συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω τους τρεις άνδρες, την στιγμή που εκφόρτωναν από αυτοκίνητο κιβώτια με λαθραία καπνικά προϊόντα.

Έπειτα από έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί, βρήκαν 6.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και 125 συσκευασίες με λαθραίο καπνό, συνολικού βάρους έξι κιλών και 250 γραμμαρίων.