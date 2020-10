Θεσσαλονίκη

Αιματηρή επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Ένας άνδρας τραυματίστηκε από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Άφαντος ο δράστης.

(φωτογραφία αρχείου)

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ένας αλλοδαπός δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το thestival.gr, ο δράστης του επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντας τον στην πλάτη.

Περιπολικά της Άμεσης Δράσης και δικυκλιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του άνδρα που επιτέθηκε στον αλλοδαπό.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.