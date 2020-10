Ιωάννινα

Χιόνισε στην Ήπειρο (εικόνες)

Το μήνυμα ότι ο χειμώνας είναι προ των πυλών, στέλνουν οι πρώτες νιφάδες του χιονιού που έπεσαν στα ορεινά της Ηπείρου.



Έπεσαν οι πρώτες νιφάδες χιονιού στην Ηπειρο.

Οπως αναφέρει το epirusgate.blogspot.com τα πρώτα χιόνια έπεσαν σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρα, ενώ αισθητή είναι και η πτώση της θερμοκρασίας.

Εντυπωσιακές είναι οι φωτογραφίες, με την κορυφογραμμή του Γράμμου, επάνω στα σύνορα με την Αλβανία.

Η παρακάτω φωτογραφία είναι από τη μεγαλύτερη σε έκταση αλπική λίμνη στην Ελλάδα, τη λίμνη Γκιστόβα με υψόμετρο 2350μ.