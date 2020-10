Κέρκυρα

Κορονοϊός - Μητροπολίτης Κέρκυρας: στο εδώλιο για την λειτουργία παρουσία πιστών

Ξεκίνησε η δίκη στην Κέρκυρα. Οι δύο υποθέσεις για τις οποίες δικάζεται. Στο πλευρό του Μητροπολίτες από όλη την Ελλάδα.

Ξεκίνησε το πρωί, στα Δικαστήρια Κέρκυρας, η δίκη του Μητροπολίτη του νησιού.

Ο Μητροπολίτης Νεκτάριος δικάζεται με την κατηγορία της παραβίασης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) καθώς είχε τελέσει τη Θεία λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων και τη λιτάνευση του σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος με την παρουσία περισσότερων πιστών από όσους προβλέπονταν από την ΚΥΑ.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά τοποθέτηση του Μητροπολίτη κατά τη διάρκεια του κηρύγματος του στη λειτουργία της 25ης Μαρτίου, όπου προέτρεψε τους πιστούς να δηλώσουν ότι βγαίνουν έξω για να γυμναστούν και στη συνέχεια να μεταβαίνουν στην εκκλησία.

«Βγάλτε λοιπόν και εσείς μια τέτοια άδεια ώστε να λέτε ότι εξέρχομαι για την προσωπική μου άσκηση και ελάτε στην εκκλησία να κοινωνήσετε, να προσευχηθείτε», είχε πει χαρακτηριστικά.

Πηγή: corfutvnews.gr