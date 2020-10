Ηράκλειο

Συνωστισμός και καυγάδες στο αεροδρόμιο “Νίκος Καζαντζάκης” (εικόνες)

Αποκαλυπτικές εικόνες για όσα συνέβησαν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

Απίστευτες εικόνες συνωστισμού, την Κυριακή, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Από την αίθουσα αναχωρήσεων εξέπεμψαν σήμα κινδύνου ταξιδιώτες, οι οποίοι και έστειλαν φωτογραφίες στο neakriti.gr.

Καταγγέλλουν ότι δεν τηρούνταν τα υγειονομικά μέτρα και κυρίως οι αποστάσεις, εν μέσω έξαρσης της πανδημίας στη χώρα μας, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε ειδικούς και πολίτες.

Την κατάσταση επιβάρυνε η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα η αναμονή στις αίθουσες του αεροδρόμιου να ξεπεράσει τις 2 ώρες, χωρίς όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες να έχει ληφθεί μέριμνα για τις αποστάσεις.

Εκνευρισμός και αψιμαχίες

Με τα νεύρα των επιβατών «έπαιξαν» και οι υπεύθυνοι του αεροδρόμιου, καθώς οι καθυστερήσεις στις πτήσεις από κάποιες εταιρείες, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεπερνούσαν τις τρεις ώρες, με αποτέλεσμα να εμπλέκονται σε αψιμαχίες υπάλληλοι του αεροδρομίου με τους υπαλλήλους αεροπορικών εταιρειών.

Ο λόγος φυσικά ήταν ότι ενώ γνώριζαν για τις μεγάλες καθυστερήσεις, εγκλώβισαν τους επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο και δεν άνοιγαν τις αίθουσες να αραιώσει ο κόσμος και να μην είναι ο ένας… πάνω στον άλλον!

Σημειώνεται ότι την ίδια ταλαιπωρία υπέστη και η αποστολή του Παναθηναϊκού, που βρέθηκε στο «Νίκος Καζαντζάκης» για να ταξιδέψει στην Αθήνα.

Απορίας άξιο είναι πως κανένας υπεύθυνος δεν βρέθηκε στο σημείο, ώστε να δώσει λύση στο μεγάλο πρόβλημα, την ώρα που στη χώρα μας αυξάνονται τα κρούσματα και ενώ η κυβέρνηση επαναφέρει μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Πηγή: neakriti.gr