Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο δολοφόνος του Αχχιλέα Τέντα

Ο άνδρας είχε απασχολήσει το πανελλήνιο με τη δολοφονία του μεγαλέμπορου.

Ένας 48χρονος άνδρας έχασε σήμερα το πρωί τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στον παράδρομο του αυτοκινητόδρομου Βόλου-Λάρισας.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στις 7:10 το πρωί όταν ο 48χρονος, προσπαθώντας να διασχίσει τον δρόμο μπροστά από τη Χαλυβουργία Ελλάδος στην Β' ΒΙΠΕ Βόλου, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα.

Οι εργαζόμενοι στη Χαλυβουργία που αντιλήφθηκαν το τροχαίο κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ, αλλά ήταν ήδη αργά αφού ο 48χρονος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο και η σορός του μεταφέρθηκε στο "Αχιλλοπούλειο" Νοσοκομείο Βόλου.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι ο 48χρονος που έχασε τη ζωή του ήταν ο Νικόλαος Κωτούλας από την Ευξεινούπολη του Αλμυρού και που στις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχε απασχολήσει το Πανελλήνιο όταν αποκαλύφθηκε ότι αυτός ήταν ο δολοφόνος του 58χρονου τότε μεγαλέμπορου δερμάτων Αχιλλέα Τέντα.

Στο δικαστήριο που ακολούθησε εκείνη την εποχή είχε αποκαλυφθεί ότι ο Κωτούλας με συνεργό τη σύζυγο του Τέντα που ήταν εραστές, είχαν σκοτώσει τον Αχιλλέα Τέντα μέσα στο ίδιο του το σπίτι στον Αλμυρό και στη συνέχεια εξαφάνισαν το πτώμα ρίχνοντάς το σε ένα πηγάδι σε αγροτική περιοχή, το οποίο και μπάζωσαν για να εξαφανίσουν κάθε ενοχοποιητικό στοιχείο. Ταυτόχρονα είχαν εγκαταλείψει τη Μερσεντές του θύματος στο εμπορικό λιμάνι του Βόλου για να φανεί ότι ο Αχιλλέας Τέντας είτε είχε αυτοκτονήσει είτε ότι είχε φύγει σε ταξίδι με πλοίο.

Ο Νίκος Κωτούλας, αφού εξέτισε μέρος της ποινής του, αποφυλακίσθηκε και ζούσε στην Ευξεινούπολη, ενώ εργαζόταν ως οδηγός νταλίκας που μετέφερε σκραπ στη Χαλυβουργία Ελλάδος στην Β' ΒΙΠΕ Βόλου.