Κέρκυρα

Κορονοϊός - Κέρκυρα: Αθώος ο Μητροπολίτης – Ένοχοι πολιτικοί για παραβίαση των μέτρων

Ο Μητροπολίτης δικαζόταν για δύο υποθέσεις. Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους αυτοδιοικητικούς παράγοντες.

Αθώο έκρινε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Κέρκυρας, τον Μητροπολίτη Κέρκυρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, Νεκτάριο, που δικαζόταν, για δύο υποθέσεις.

Η πρώτη αφορούσε την κατηγορία της παραβίασης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) καθώς είχε τελέσει τη θεία λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων και τη λιτάνευση του σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος με την παρουσία περισσότερων πιστών από όσους προβλέπονταν από την ΚΥΑ.

Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε την τοποθέτησή του, κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, όπου φερόταν να καλεί τους πιστούς «να παρακάμψουν τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας, εκδίδοντας έγγραφο κίνησης στο οποίο να αναφέρουν ότι βγαίνουν για άσκηση, αλλά στην πραγματικότητα, να πηγαίνουν στις εκκλησίες για να λάβουν τη Θεία Κοινωνία».

«Σήμερα η δικαιοσύνη ιερούργησε. Όπως ακριβώς είπα και στην απολογία μου, ότι όταν λειτουργώ δεν μπορώ να έχω το νου μου πουθενά αλλού παρά μόνο στον Θεό τον οποίο λειτουργώ. Τους είπα ότι και το ίδιο διακόνημα κάνετε και εσείς. Διότι η δικαιοσύνη δεν είναι ανθρώπινο αγαθό αλλά θείο. Θέλω να πιστεύω πως πάνω από τους ανθρώπινους νόμους, λειτουργούν οι νόμοι του Θεού. Και νομίζω πως σήμερα αυτό πρυτάνευσε. Λειτούργησε ο νόμος του Θεού. Θεωρώ αυτή τη δικαίωση στο ταπεινό μου πρόσωπο και ως προς τις δύο κατηγορίες, ότι δικαιώθηκε η εκκλησία, δικαιώθηκε η Κέρκυρα, δικαιώθηκαν οι προσδοκίες όλου του κερκυραϊκού λαού» δήλωσε μεταξύ άλλων, κ. Νεκτάριος, που ευχαρίστησε ιδιαίτερα, όλους τους πιστούς και τον ιερατικό κλήρο, που έδειξαν την ένθερμη συμπαράστασή τους στο πρόσωπό του.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου μαζί με τον Μητροπολίτη Κέρκυρας, βρέθηκαν σήμερα με την κατηγορία της παραβίασης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) -καθώς είχαν παραστεί στη θεία λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων και στη λιτάνευση του σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος- ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας, Δημήτρης Μεταλληνός και ο υπάλληλος, τελετάρχης του δήμου, Φώτης Σκούρτης, που κρίθηκαν ένοχοι.

Τους επιβλήθηκε τετράμηνη ποινή φυλάκισης, με αναστολή, ενώ η δήμαρχος Μερόπη Υδραίου, που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία, λόγω της ιδιότητας της ως νομικός, θα οδηγηθεί στο Εφετείο.