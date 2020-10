Σέρρες

Κορονοϊός - Σέρρες: Δεκάδες κρούσματα μετά από rapid test

Δωρεάν rapid test σε πολίτες στην πόλη των Σερρών από τον ΕΟΔΥ. Τι έδειξαν τα εκατοντάδες δέιγματα που ελήφθησαν και απο πολίτες στο Μέτσοβο.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ, αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ), πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, δωρεάν rapid τεστ σε πολίτες, στην πόλη των Σερρών.

Πραγματοποιήθηκαν 302 έλεγχοι, εκ των οποίων ανευρέθησαν δεκατέσσερα (14) θετικά δείγματα που αφορούν σε Έλληνες (8 άνδρες και 6 γυναίκες), με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

Ελεγχοι και κρούσματα και στο Μέτσοβο

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν, στις 21 και 22 Οκτωβρίου, δωρεάν rapid τεστ σε πολίτες, στο Μέτσοβο.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 463 έλεγχοι, εκ των οποίων ανευρέθησαν πέντε (5) θετικά δείγματα.

Σε συνέχεια των δειγματοληπτικών ελέγχων από τον ΕΟΔΥ σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές με δυσκολία μετάβασης των κατοίκων τους και κυρίως ηλικιωμένων στις πόλεις καθώς και τουριστικών προορισμών, σχεδιάζονται παρόμοιες δράσεις, στην Κόνιτσα, το Ζαγόρι και τη Δωδώνη.