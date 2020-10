Ηλεία

Κορονοϊός: Θετικός ιερέας, η σύζυγος και τα παιδιά του

Ανησυχία για τους συμμαθητές και τους πιστούς στην λειτουργία.

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στην κοινότητα Πανόπουλου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία μετά την είδηση ότι ιερέας και η οικογένειά του βρέθηκαν θετικοί στον κοροναϊό.

Συγκεκριμένα, θετικοί στον βρέθηκαν ο ιερέας, η γυναίκα του και ο 14χρονος γιος του.

Ο φόβος για μεγαλύτερη διασπορά της πανδημίας είναι μεγάλος μεταξύ των κατοίκων που ζητούν άμεσα να κλείσει το σχολείο.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε πως θα γίνουν άμεσα τεστ στους κατοίκους.