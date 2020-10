Δωδεκανήσα

Φονική βουτιά αυτοκινήτου στη θάλασσα

Νεκρή η επιβάτης του οχήματος που έπεσε στο λιμάνι.

(φωτογραφία αρχείου)

Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα από τη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Κεφάλου, στην Κω, 65χρονη υπήκοος Ιρλανδίας, όταν το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε έπεσε – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – στη θάλασσα.

Το αυτοκίνητο ανασύρθηκε από γεραναφόρο όχημα.