Δράμα

Οικογενειακή τραγωδία: Γιος σκότωσε τη μητέρα του (βίντεο)

Συνελήφθη ο δράστης. Αδιευκρίνιστο παραμένει το κίνητρό του.

Οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τετάρτης στην πόλη της Δράμας, όταν ένας άντρας τραυμάτισε θανάσιμα τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τραγικό συμβάν συνέβη έπειτα από έντονο διαπληκτισμό μητέρας και γιου.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει τον δράστη, ωστόσο ακόμα δεν έχουν εξακριβωθεί οι λόγοι που τον οδήγησαν στην εγκληματική πράξη.

Αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή για να συγκεντρώσουν στοιχεία, ενώ αναζητείται και το όπλο του εγκλήματος.

Φωτογραφίες/Βίντεο: enanews.gr