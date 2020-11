Μαγνησία

Κορονοϊός - Βόλος: Κρούσματα σε Κέντρο Αποκατάστασης

Φιλοξενούμενοι της μονάδας Υγείας, που ήδη αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στον Βόλο, όταν εννέα κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν σε Μονάδα Υγείας που λειτουργεί ως Κέντρο Αποκατάστασης στην πόλη.

Τα εννέα άτομα που εντοπίσθηκαν με κορονοϊό είναι ηλικίας μεταξύ 65 και 90 ετών και όλοι είναι νοσηλευόμενοι, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο "Αχιλλοπούλειο" Νοσοκομείο του Βόλου και νοσηλεύονται στην Β' Παθολογική Κλινική, η οποία έχει διαμορφωθεί, ώστε να μπορεί να υποδέχεται και να νοσηλεύει ασθενείς με κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ οι νοσηλευόμενοι που προσβλήθηκαν από κορονοϊό είναι έξι γυναίκες και τρεις άνδρες και αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα υγείας, όπως καρδιακά νοσήματα και εγκεφαλικά.

Ήδη έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ και αναμένεται να διενεργηθούν τεστ σε όλο το προσωπικό του Κέντρου Αποκατάστασης, ενώ το επισκεπτήριο στη Μονάδα Αποκατάστασης έχει ήδη απαγορευτεί.