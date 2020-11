Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συμπλοκές διαδηλωτών κατά του lockdown με αστυνομικούς

"Πεδίο μάχης" η περιοχή κοντά στον Λευκό Πύργο.

Ένταση σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ διαδηλωτών κατά του lockdown και αστυνομικών.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στον Λευκό Πύργο, μέσω διαδικτυακού καλέσματος, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την επιβολή lockdown.

Αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν επί τόπου προκειμένου να αποτρέψουν τον συνωστισμό και κατά συνέπεια την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης.

Αρχικά υπήρξε μικροένταση, λίγο αργότερα όμως τα πνεύματα οξύνθηκαν. Διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια και μπογιές προς του αστυνομικούς. Εκείνοι απάντησαν με ρίψη χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης, προκειμένου να διαλύσουν τη συγκέντρωση.

Ακολούθησαν προσαγωγές από την ΕΛΑΣ.