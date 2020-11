Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: Συναγερμός σε γηροκομείο της Θεσσαλονίκης

Θετικοί διαγνώσθηκαν τρόφιμοι και μια νοσηλεύτρια.

Νέος συναγερμός στις Αρχές μετά τον εντοπισμό 11 κρουσμάτων κορονοϊού σε γηροκομείο στον Αγιο Βασίλειο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δέκα από τους 55 τρόφιμους βρέθηκαν θετικοί, καθώς και μία νοσηλεύτρια.

Η νοσηλεύτρια στο πρώτο τεστ διαγνώστηκε αρνητική αλλά στη συνέχεια παρουσίασε συμπτώματα κορονοϊού.

Όλοι οι τρόφιμοι του γηροκομείου υποβλήθηκαν σε τεστ την Παρασκευή.