Σεισμός στην Σάμο

Αισθητή στο νησί και τις γύρω περιοχές έγινε η δόνηση. Πόση ήταν η ένταση της.

Νέος σεισμός αναστάτωσε τους κατοίκους στην Σάμο και τις γύρω περιοχές, οπου έγινε αισθητός, στις 08:49.

Η δόνηση ήταν μεγέθους άνω των 4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Αθηνών το μέγεθος του σεισμού ήταν 4,2 Ρίχτερ.

Το εστιακό του βάθος εκτιμάται στα 13 χιλιόμετρα και το επίκεντρο του σε απόσταησ 16,4 χιλιομέτρων ανατολικά - βορειοανατολικά απο το κέντρο της Σάμου.