Χαλκιδική

Αγρότης κάηκε ζωντανός (Σκληρές εικόνες)

Ανείπωτη τραγωδία για αγρότη που έγινε παρανάλωμα του πυρός. Σοκάρουν οι σκληρές εικόνες.

Θλίψη και σοκ προκάλεσαν οι εικόνες του αγρότη που κάηκε ζωντανός, ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες.

Το φριχτό περιστατικό έλαβε χώρα στη Νέα Γωνιά Χαλκιδικής, όταν το τρακτέρ του 83χρονου έπιασε φωτιά.

Εκείνος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγουμένως λιποθυμήσει, μετά τον ψεκασμό που είχε κάνει σε χωράφι του με σιτάρια, μετά την αποκομιδή.

Ο άτυχος ηλικιωμένος είχε ακαριαίο θάνατο.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της τραγωδίας.

Πηγή: sportstonoto.gr