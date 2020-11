Λάρισα

Κορονοϊός - Λάρισα: οριακή η κατάσταση στα νοσοκομεία

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας αποκάλυψε ότι ογκολογική κλινική έχει κλείσει διότι 25 γιατροί και ασθενείς βρέθηκαν θετικοί στον ιό.

Για οριακή κατάσταση των νοσοκομείων της Λάρισας, με ελλείψεις αλλά και κρεβάτια ΜΕΘ που όταν αδειάζουν αμέσως γεμίζουν, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Κώστας Γιαννακόπουλος.

"Υπάρχουν μόλις 20 κρεβάτια στο Γενικό Νοσοκομείο, 14 στο Πανεπιστημιακό, ενώ αναμένονται 4 αναπνευστήρες που θα βοηθήσουν στο δύσκολο έργο για όσους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που χρειάζονται να μεταφερθούν σε άλλες περιοχές οι ασθενείς για νοσηλεία" τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ρ.σ ΘΕΜΑ 104,6.

"Τα νοσοκομεία σε αρκετές περιπτώσεις βγάζουν σε οριακή κατάσταση τις εξαντλητικές εφημερίες, ενώ οι περιπτώσεις που είναι non covid, μεταφέρονται σε ιδιωτικές κλινικές ώστε να αδειάζουν τα κρεβάτια" πρόσθεσε.

Επίσης, όπως είπε ο κ. Γιαννακόπουλος, η ογκολογική κλινική έχει κλείσει διότι 25 γιατροί και ασθενείς βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Ωστόσο, λειτουργεί η ογκολογική στο γενικό νοσοκομείο, όπου εξυπηρετούνται εκεί τα σοβαρά περιστατικά και αυτά που χρειάζονται επειγόντως χειρουργείο.