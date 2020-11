Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: Δεκάδες κρούσματα στο δήμο Λαγκαδά

Ο δήμαρχος του Λαγκαδά μιλά στον ΑΝΤ1 για τα κρούσματα που διαγνώστηκαν και εκφράζει τις ανησυχίες του.

Ξεπέρασαν τα 20 τα κρούσματα στις υπηρεσίες του δήμου Λαγκαδά, με το δήμαρχο, να εκφράζει τις ανησυχίες του μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Σύμφωνα με τον κ.Ταχματζίδη, η διασπορά ξεκίνησε όταν νόσησαν τέσσερις αντιδήμαρχοι, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται, ενώ οι άλλοι τρεις είναι με ηπιότερα συμπτώματα. Στη συνέχεια, διαγνώστηκαν τρεις συνεργάτες του δημάρχου.

Έπειτα, σε προληπτικά τεστ που έγιναν στο διοικητικό προσωπικό του Δήμου, διαπιστώθηκαν ακόμα 14 κρούσματα.

«Δεν είχαμε κρούσματα, αλλά άρχισε καθημερινά να αυξάνεται το πρόβλημα», είπε ο δήμαρχος, σημειώνοντας πως τα κρούσματα δεν είναι σε ένα χώρο, αλλά σε υπαλλήλους από διάφορες υπηρεσίες.

«Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι δε θα μπορούμε να λειτουργήσουμε κάποια στιγμή», κατέληξε προβληματισμένος ο δήμαρχος.