Αχαΐα

Καλάβρυτα: έπεσαν τα πρώτα χιόνια! (εικόνες)

Στα "λευκά" ντύθηκαν τα ορεινά της Αχαΐας. Μοναδικό θέαμα στον Χελμό και τα Καλάβρυτα.

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν, κατά τη διάρκεια της νύχτας, στα ορεινά της Αχαΐας.

Οι λευκές νυφάδες έκαναν την εμφάνισή τους στο Χελμό και τα Καλάβρυτα υποδέχθηκαν ήδη τον χειμώνα.

Το θερμόμετρο κατέγραψε ήδη πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ το βράδυ στα Καλάβρυτα ο υδράργυρος αναμένεται να πέσει κάτω από το 0.

Δείτε τις εικόνες που κατέγραψε το πρωί της Παρασκευής το kalavrytanews.com: