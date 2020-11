Κορινθία

Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έσπευσε και επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

(φωτό αρχείου)

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ανω Κόκκινη Σπηλιά στο Δήμο Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει έως αυτή την ώρα κίνδυνος για κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 16 οχήματα, το ειδικό μηχανοκίνητο της Πυροσβεστικής και 2 αεροσκάφη.