Γονείς με δίδυμα κινδυνεύουν να χάσουν επίδομα 4000 ευρώ (βίντεο)

Η γραφειοκρατία, οι προθεσμίες και οι αυξημένες ανάγκες. Τι αναφέρει το ζευγάρι.

Ένα μικρό εφιάλτη ζει η οικογένεια Λυγεράκη, η οποία εν μέσω πανδημίας δεν μπορεί να λάβει το επίδομα γέννησης των διδύμων τους. Όπως ανέφερε στην τηλεοπτική κάμερα της “ΚΡΗΤΗ ΤV” ο πατέρας των παιδιών Γιάννης Λυγεράκης, είναι αρκετά δύσκολο να βρει το δίκιο του, καθώς οι εμπλεκόμενοι γραφειοκρατικοί οργανισμοί δείχνουν μια στάση αδιαφορίας. Συγκεκριμένα, μία από τις πρώτες ρυθμίσεις που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η ενίσχυση των νοικοκυριών η οποία αγγίζει τα 2.000 ευρώ κάθε φορά που το ανδρόγυνο φέρνει στον κόσμο ένα νέο τέκνο. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση θέλησε να βάλει ένα τέλος στο δημογραφικό πρόβλημα.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του opeka.gr, η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε 2.000 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ. Η 1η δόση χορηγείται τον επόμενο μήνα από τη γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης του παιδιού, και η 2η δόση μετά από πέντε μήνες από τον μήνα της γέννησης του παιδιού.

Ωστόσο, το ζεύγος, Γιάννης Λυγεράκης και Ραφαέλα Ρουσιτάι, έχει να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα. Συγκεκριμένα, το ανδρόγυνο έφερε δίδυμα στον κόσμο. Μια τέτοια είδηση ασφαλώς τους έφερε άφθονη χαρά. Ωστόσο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η χαρά μετατράπηκε σε αμηχανία για το γεγονός πως η οικογένεια δεν έχει εισπράξει ακόμη το επίδομα των 4.000 ευρώ, πράγμα που τους βρίσκει σε μια ιδιαίτερη δυσχερή θέση εν μέσω υγειονομικής κρίσης.

Όπως αναφέρει ο πατέρας των διδύμων, το πρόβλημα βρίσκεται στην ασυνεννοησία των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και στην αδιαφορία που συναντάει. «Κάναμε την καταγραφή των παιδιών στο ληξιαρχείο από το μαιευτήριο και στη συνέχεια το μαιευτήριο έπρεπε να στείλει τα έγγραφα στον ΟΠΕΚΑ για να εγκριθεί η αίτηση καταβολής των χρημάτων», αναφέρει στην εφημερίδα “Νέα Κρήτη” ο πατέρας, ενώ συνεχίζει: «Moυ λένε πως έχουν στείλει τα έγγραφα στον ΟΠΕΚΑ και το Ληξιαρχείο τονίζει πως δεν έχει καμία σχέση με την αποστολή εγγράφων στον ΟΠΕΚΑ. Το μαιευτήριο είναι υπεύθυνο για την προώθηση των εγγράφων».

Όπως τονίζει ο πατέρας, έχει έρθει σε επικοινωνία με τον ΟΠΕΚΑ, όπου οι αρμόδιοι του είπαν πως «τα έγγραφα δεν έχουν υποβληθεί, αλλά έχουν αποθηκευτεί και δεν έχουν σταλεί στον ΟΠΕΚΑ για να πάρουμε τα χρήματα». Διαβάζοντας την ιστοσελίδα του opeka.gr, μπορεί κάποιος να κατανοήσει πως η αίτηση για την είσπραξη των χρημάτων υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού. Ειδικά για παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2020 μέχρι 18/2/2020 η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών μηνών από τη 18η/2/2020.

Ωστόσο, ο δυστυχής πατέρας μπροστά στην κάμερα της “ΚΡΗΤΗ ΤV”, με αγανακτισμένη φωνή, αναφέρει: «Δεν υπάρχει καμία λύση. Αυτή τη στιγμή έχουμε διπλά έξοδα και τα έχουμε ανάγκη τα 4.000 ευρώ. Ωστόσο, εισπράττω αδιαφορία από τη γραμματεία του ΠΑΓΝΗ. Θέλω να βρω το δίκιο μου». Τέλος, η μητέρα των διδύμων, κ. Ραφαέλα Ρουσιτάι, υποστήριξε πως ο σύζυγός της έχει ήδη επικοινωνήσει με δικηγόρο ώστε να κινηθεί η νόμιμη οδός και να βρει η οικογένεια το δίκιο της.

Τυχεροί μέσα στην ατυχία τους

Τυχεροί στην ατυχία τους ωστόσο ενδέχεται να φανούν οι δύο γονείς διδύμων, καθώς κατατέθηκε στις 17 Νοεμβρίου στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με το οποίο θα δοθεί δεύτερη ευκαιρία σε όσους γονείς δεν πρόλαβαν να υποβάλουν την προβλεπόμενη αίτηση. Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς των διδύμων μπορούν να επιβλέψουν αυστηρά την πορεία της αίτησης ώσπου να κατατεθεί.

Με νέα διάταξη δίνεται δεύτερη ευκαιρία για το επίδομα γέννας των 2.000 ευρώ σε όσους γονείς δεν πρόλαβαν, λόγω και της πανδημίας, να υποβάλουν την προβλεπόμενη αίτηση εντός τριμήνου από τη γέννηση του παιδιού. Ειδικότερα, δίνεται δεύτερη ευκαιρία σε όσους έγιναν γονείς μέσα στο 2020. Πλέον οι γονείς μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου χωρίς να θεωρηθεί εκπρόθεσμη.

Πηγή: neakriti.gr