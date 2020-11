Λασιθίου

Κορονοϊός: ξανά στο νοσοκομείο ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί οι γιατροί αποφάσισαν ότι θα πρέπει να νοσηλευθεί και πάλι λίγες ώρες μετά το εξιτήριο του.

Στην κλινική Covid 19 του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου νοσηλεύεται από το βράδυ της Κυριακής ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός.

Ο Δήμαρχος επέστρεψε για επαναληπτικές εξετάσεις λίγο πριν επανέλθει στα καθήκοντά του, αλλά κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευτεί για προληπτικούς λόγους και πάλι.

Πηγή: anatolh.com