Θεσσαλονίκη

Νεαροί χτύπησαν αστυνομικούς που πήγαν να τους ελέγξουν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ύβρεις και χειρονομίες από τους νεαρούς. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός. Έγιναν προσαγωγές.

Επεισόδιο μεταξύ νεαρών που έπαιζαν σε γήπεδο και αστυνομικών που πήγαν να τους ελέγξουν σημειώθηκε λίγο μετά της 17:00, στην περιοχή της Ευαγγελίστριας στη Θεσσαλονίκη.



Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν το πλήρωμα του περιπολικού ζήτησε από τους νεαρούς να αποχωρήσουν, εκείνοι απάντησαν με ύβρεις και χειρονομίες.



Οι αστυνομικοί κάλεσαν τον έναν από τους νεαρούς για να το βεβαιώσουν πρόστιμο παράβασης των μέτρων περί COVID. Εκείνος αρνήθηκε να τους ακολουθήσει. Οι αστυνομικοί τον πλησίασαν και δέχτηκαν μαζική επίθεση από τους νεαρούς.

Πρόλαβαν και ειδοποίησαν το κέντρο της Άμεσης Δράσης. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη.





Προσήχθησαν τέσσερις από τους νεαρούς που συμμετείχαν στο επεισόδιο. Ένας αστυνομικός της ομάδας Ζ τραυματίστηκε καθώς καταδίωκε μια μηχανή με δυο από τους προσαχθέντες.



Τριάντα λεπτά μετά το επεισόδιο προσήχθησαν ακόμη δυο άτομα στην οδό Π. Π. Γερμανού. Το ένα άτομο παραδόθηκε και το δεύτερο καταδιώχτηκε εντός πολυκατοικίας από αστυνομικούς της δίκυκλης ΟΠΚΕ. Τα άτομα εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της κρατικής ασφάλειας.

Πηγή: thestival.gr