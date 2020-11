Λέσβος

Ο ΑΝΤ1 στη Λέσβο: μειώθηκαν οι μεταναστευτικές ροές στο νησί (βίντεο)

Αλλάζει η εικόνα της Λέσβου, από την κατακόρυφη μείωση των μεταναστευτικών ροών, που φτάνει το 79% για το πρώτο δεκάμηνο του 2020.