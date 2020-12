Θεσσαλονίκη

Τηλεφώνημα για βόμβα στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”

Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στον όροφο της κλινικής Covid-19.

Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης το οποίο εφημερεύει.

Κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά διενήργησαν ελέγχους στους χώρους του νοσηλευτικού ιδρύματος χωρίς να διαπιστώσουν κάτι ύποπτο και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Η εφημερία του «Παπαγεωργίου» συνεχίζεται κανονικά, όπως ανακοίνωσε το Νοσοκομείο. Είχε προηγηθεί, το απόγευμα, απειλητικό τηλεφώνημα από άγνωστο στον τριψήφιο αριθμό του ΕΚΑΒ.

Πηγή: ΑΠΕ