Αργολίδα

Τραγωδία μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

Οι πυροσβέστες που έδωσαν μάχη με τις φλόγες, ανέσυραν νεκρούς μέσα από το σπίτι.

Δύο αδέλφια, ηλικίας 58 και 55 ετών αντίστοιχα, ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε μονοκατοικία στην κοινότητα, Δίδυμα, της Αργολίδας.

Ειδικότερα, σήμερα τα ξημερώματα, η Πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε για φωτιά σε σπίτι στα Δίδυμα και στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Όταν οι πυροσβέστες έφθασαν στο σπίτι και ξεκίνησαν τις προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς εντόπισαν τους δύο άνδρες, χωρίς τις αισθήσεις τους. Στο ίδιο σπίτι διέμενε και 48χρονη αδελφή των δύο ανδρών, η οποία εντοπίστηκε σώα.

Έρευνες για τα αίτια της φωτιάς διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής υπηρεσίας.