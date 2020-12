Ηλεία

Ηλεία: Μαθητής κάνει τηλεκπαίδευση σε… πεζοδρόμιο επί ένα μήνα (εικόνες)

Αίσθηση προκαλεί η περίπτωση του παιδιού, που παρακολουθεί μάθημα από την πλατεία της περιοχής του, λόγω διακοπής της παροχής ίντερνετ στο σπίτι του.