Λάρισα

Λάρισα: Εντοπίστηκε ο άνδρας που βεβήλωσε το Μνημείο του Ολοκαυτώματος

Δικογραφία σε βάρος του άνδρα που έγραψε με σπρέι πάνω το μνημείο του Ολοκαυτώματος.

Δικογραφία σχηματίστηκε από την υποδιεύθυνση ασφάλειας Λάρισας, σε βάρος ενός ατόμου για πρόκληση φθορών σε μνημείο και στον περίβολο της Ισραηλιτικής Κοινότητας στην πόλη της Λάρισας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο δράστης την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου το απόγευμα προέβη σε αναγραφή συνθημάτων με τη χρήση σπρέι τόσο σε μνημείο όσο και στην περίφραξη της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας.

Ο δράστης εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών σήμερα Σάββατο το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τεμπών και στην κατοχή του βρέθηκαν δύο σπρέι, τα οποία κατασχέθηκαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με την επιβαρυντική περίσταση του εγκλήματος με ρατσιστικά χαρακτηριστικά και της παράβασης του νόμου περί ρατσισμού.

Επιπρόσθετα, σε βάρος του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η υποδιεύθυνση ασφάλειας Λάρισας.

Φωτογραφίες: onlarissa.gr