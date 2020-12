Θεσσαλονίκη

Επίθεση με χειροβομβίδες σε βενζινάδικο

Που αποδίδει την επίθεση η Αστυνομία.

Άγνωστος πέταξε δυο χειροβομβίδες σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο 18ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας. Οι χειροβομβίδες δεν εξερράγησαν. Το περιστατικό έχει σημάνει συναγερμό στις αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, η απόπειρα της επίθεσης έγινε το βράδυ της Τετάρτης. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψε την κίνηση των δράστη. Έφτασε με μοτοσικλέτα, πέταξε τις δυο χειροβομβίδες ρωσικού τύπου και τράπηκε σε φυγή.

Η Αστυνομία αποδίδει την πράξη σε ανθρώπους του υποκόσμου με κίνητρο τον εκφοβισμό του ιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

ΠΗΓΗ: Thestival.gr