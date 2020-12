Ηράκλειο

Οδηγούσε ανενόχλητος στο αντίθετο ρεύμα

Οδηγούσε ανάποδα, αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ και συνελήφθη.

(φωτογραφία αρχείου)

Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Λιμεναρχείο, το Ι.Χ.Ε. όχημα με οδηγό τον 46χρονο, εντοπίστηκε να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση επί της λεωφόρου Νεάρχου Ηρακλείου, ενώ στη συνέχεια, ο 46χρονος αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης.

Προανάκριση διενεργείται από Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

Πηγή: ekriti