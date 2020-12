Καβάλα

Καβάλα: Θρίλερ με πτώμα σε πηγάδι (εικόνες)

Φόβοι ότι πρόκειται για αγνοούμενο άνδρα. Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού. Τα πρώτα στοιχεία.

Συναγερμός σήμανε στην Καβάλα όταν εθελοντές Σαμαρείτες του τοπικού Ερυθρού Σταυρού που συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου δημοτικού υπαλλήλου, εντόπισαν πτώμα.

Η σορός άνδρα εντοπίστηκε σε πηγάδι βάθους δέκα μέτρων σε οικόπεδο με δύσκολη πρόσβαση, πίσω από τις αποθήκες του δήμου Καβάλας, στο στρατόπεδο Κωτσάλου.

Μέλη της ΕΜΑΚ έσπευσαν στο σημείο κι έστησαν την επιχείρηση ανάσυρσης της σορού, που είναι σε προχωρημένη σήψη, ενώ αναμένεται να φτάσει και ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, το πτώμα φέρει γιλέκο του δήμου Καβάλας, κάτι που αφήνει λίγα περιθώρια να μην ανήκει στον από τις 24 Νοεμβρίου αγνοούμενο 40χρονο δημοτικό υπάλληλο.

Πηγή: kavalapost.gr, kavalanews.gr, ENA Channel