Καβάλα: Καλυμμένο με κλαδιά το πηγάδι που βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος (εικόνες)

Τα πρώτα συμπεράσματα του ιατροδικαστή για τα αίτια του θανάτου του άτυχου δημοτικού υπαλλήλου.

Σε δυστύχημα παραπέμπουν τα πρώτα στοιχεία για το θάνατο δημοτικού υπαλλήλου της Καβάλας, η σορός του οποίου εντοπίστηκε την Κυριακή, μετά από σχεδόν ένα μήνα αφού είχαν χαθεί τα ίχνη του.

Η σορός του 40χρονου βρέθηκε σε πηγάδι μεγάλου βάθους από εθελοντές. Ήταν σε προχωρημένη σήψη, ωστόσο σύμφωνα με την πρώτη εικόνα από τον ιατροδικαστή, δεν έφερε κακώσεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Μάλιστα, το πηγάδι βάθους 6 μέτρων, όπου οι εθελοντές διασώστες εντόπισαν τη σορό, ήταν καλυμμένο με κλαδιά, που φαίνεται να έσπασαν με την πτώση του.

Το μακάβριο έργο της αναγνώρισης του νεκρού ανέλαβε ο πατέρας του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα ανακοινωθούν σήμερα, οπότε και θα ολοκληρωθεί η νεκροψία – νεκροτομή.

